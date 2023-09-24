Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ucapan Terima Kasih sang Pelatih Kepala Usai Indonesia Juara Umum Shitoryu Karatedo International Championships 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:24 WIB
Ucapan Terima Kasih sang Pelatih Kepala Usai Indonesia Juara Umum Shitoryu Karatedo International Championships 2023
Indonesia sukses jadi juara umum Shitoryu Karatedo International Championships 2023 (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
UCAPAN terima kasih sang pelatih kepala Erlando Stevano usai Indonesia juara umum Shitoryu Karatedo International Championships 2023 akan dibahas di sini. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia sukses menjadi juara umum pada turnamen World Shitoryu Karate-Do Federation (WSKF).

Erlando Stevano selaku pelatih kepala mengaku begitu bangga dengan pencapaian anak-anak didiknya. Dia berterima kasih kepada para atlet Tanah Air yang telah berjuang keras.

Karate

"Tentunya melihat prestasi tentunya sangat membanggakan, karena ini baru pertama kalinya kita menjadi juara umum di WSKF," ujarnya usai turnamen, Minggu (24/9/2023).

"Saya juga berterima kasih kepada para atlet yang telah berjuang keras," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sukses mengoleksi total 89 medali di semua kategori. Adapun medali-medali tersebut terdiri dari 25 emas, 21 perak, dan 43 perunggu

Erlando mengatakan akan ada apresiasi untuk para atlet Tanah Air. Hal ini sebagai bentuk rasa terima kasih atas keringat yang diberikan.

Halaman:
1 2
