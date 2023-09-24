Advertisement
SPORT LAIN

Edisi 2023 Sukses Digelar, Presiden WSKF Buka Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah Shitoryu Karatedo International Championships Lagi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:04 WIB
Edisi 2023 Sukses Digelar, Presiden WSKF Buka Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah Shitoryu Karatedo International Championships Lagi
Presiden WSKF puji Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan karate (Foto: MPI)
A
A
A

PRESIDEN World Shitoryu Karate-Do Federation (WSKF), Kaicho Genzo Iwata, buka kemungkinan ajang Shitoryu Karatedo International Championships digelar di Indonesia lagi. Sebab, Indonesia dinilai sukses sebagai tuan rumah pada tahun ini.

Kaicho Genzo Iwata memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Indonesia atas kesuksesan ini. Dia mengaku begitu senang jika Indonesia jadi tuan rumah lagi di masa depan.

Karate

Di sisi lain, Iwata juga mengaku senang dengan kesuksesan acara tersebut. Dia pun berterimakasih kepada Indonesia yang telah berhasil menggelar turnamen bergengsi dunia itu.

"Tentunya saya sangat senang. Saya berterimakasih banyak kepada panitia Indonesia," ujarnya, Minggu (24/9/2023).

"Saya akan sangat senang jika Indonesia menjadi tuan rumah lagi," lanjutnya.

Turnamen tersebut digelar selama tiga hari di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, mulai Jumat (22/9/2023). Di hari hari terakhir acara, Minggu (24/9/2023) turnamen itu ditutup dengan penampilan musik.

Event Director, Rois Nahrudin, pun menyampaikan keberhasilan acara tersebut tidak lepas berkat inovasi yang dilakukan. Pada edisi kali ini, pertama kali turnamen WSKF digelar menggunakan teknologi daring.

Tidak hanya itu, dia juga membeberkan edisi kali ini memiliki kontestan terbanyak sejak digelar pada 1993 di Jepang pertama kali. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.

