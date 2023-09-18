Adik Valentino Rossi Justru Girang Marc Marquez Dirumorkan Hengkang ke Gresini

ADIK Valentino Rossi, Luca Marini, justru girang Marc Marquez dirumorkan hengkang ke Gresini. Menurut pembalap Mooney VR46 Racing tersebut, Marini, itu akan menjadi hal yang luar biasa untuk melihat Marquez mengendarai Ducati.

Marc Marquez mengalami beberapa tahun terakhir dengan buruk. Selain cedera, salah satu alasan keterpurukannya adalah motor Honda yang tak mampu bersaing dengan Ducati.

Masa depan Marquez dibicarakan karena kontraknya akan segera habis bersama Honda pada akhir tahun depan. Beberapa tim secara terang-terangan sudah mengungkapkan bahwa mereka berminat untuk mendatangkan sang juara dunia MotoGP enam kali itu.

Salah satu tim yang gencar dikaitkan dengan Marquez adalah Gresini Ducati. Uniknya, adik Valentino Rossi, Marini, merasa girang mendengar kabar kepindahan itu.

"Kita hanya bisa berharap soal itu. Itu akan menjadi suatu hal yang fantastis. Memiliki pembalap selevel itu dengan motor yang ada (di Ducati) akan sangat luar biasa," kata Marini dilansir dari Crash, Senin (18/9/2023).