Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal Tembus Final Hong Kong Open 2023, Gregoria Mariska Ungkap Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |01:02 WIB
Gagal Tembus Final Hong Kong Open 2023, Gregoria Mariska Ungkap Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

KOWLOON – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus menghentikan perjalanannya di babak semifinal Hong Kong Open 2023. Dia pun membeberkan penyebabnya kalah dari jagoan Jepang, Akane Yamaguchi, di babak semifinal.

Ya, Gregoria gagal menembus semifinal usai tumbang dari Akane Yamaguchi dalam semifinal yang berlangsung di Hong Kong Coliseum, Kowloon, pada Sabtu 16 September 2023 pagi WIB. Lewat pertarungan tiga gim berdurasi 1 jam 10 menit, dia kalah dengan skor 17-21, 25-23 dan 18-21.

Gregoria Mariska Tunjung

Di gim pertama, sebenarnya Gregoria sudah unggul 10-5 dan 15-12, tetapi dia kehilangan fokus ketika Yamaguchi bisa menyamakan skor menjadi 15-15. Setelah itu, sang lawan dengan mudah meraup poin untuk mencuri kemenangan.

Begitu pula di gim ketiga, pemain kelahiran Wonogiri itu lengah saat kedudukan imbang 14-14 sehingga sang lawan dengan mudah meraih poin demi poin untuk mengunci kemenangannya. Kesalahan-kesalahan yang dibuatnya saat momen-momen tersebut pun menjadi hal yang sangat disesali oleh Gregoria.

“Saat saya sudah unggul di gim pertama dan lawan dengan cepat mengubah pola lalu membuat saya balik tertekan, saya tidak bisa keluar dari situasi itu,” kata Gregoria dilansir dari rilis PBSI, Minggu (17/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/40/2886790/soal-masalah-mata-daniel-marthin-aryono-miranat-pastikan-sudah-ada-solusi-w4EHqaDm1D.jpg
Soal Masalah Mata Daniel Marthin, Aryono Miranat Pastikan Sudah Ada Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885778/update-ranking-bwf-kelar-hong-kong-open-2023-termasuk-jonatan-christie-tiga-wakil-indonesia-naik-peringkat-u8hkIpwrVo.jpg
Update Ranking BWF Kelar Hong Kong Open 2023: Termasuk Jonatan Christie, Tiga Wakil Indonesia Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/40/2885639/momen-haru-jonatan-christie-kalahkan-kenta-nishimoto-sekaligus-balaskan-kekalahan-anthony-ginting-di-hong-kong-open-2023-aBXmdaBAXM.jpg
Momen Haru Jonatan Christie Kalahkan Kenta Nishimoto Sekaligus Balaskan Kekalahan Anthony Ginting di Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2885007/gagal-juara-di-hong-kong-open-2023-leo-rolly-daniel-marthin-berharap-bisa-lebih-baik-di-asian-games-2023-5bKdeudaRe.jpg
Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884998/penyebab-leo-rolly-daniel-marthin-gagal-juara-hong-kong-open-2023-2ReLhR3cHa.jpg
Penyebab Leo Rolly/Daniel Marthin Gagal Juara Hong Kong Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/40/2884899/respons-mengharukan-dan-sikap-empati-apriyani-rahayu-siti-fadia-ke-pebulutangkis-malaysia-di-hong-kong-open-2023-mHTH7HaRV1.jpg
Respons Mengharukan dan Sikap Empati Apriyani Rahayu/Siti Fadia ke Pebulutangkis Malaysia di Hong Kong Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement