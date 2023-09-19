Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |00:02 WIB
Gagal Juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin Berharap Bisa Lebih Baik di Asian Games 2023
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin incar kebangkitan di Asian Games 2023 usai gagal juara di Hong Kong Open 2023 (Foto: PBSI)
GAGAL juara di Hong Kong Open 2023, Leo Rolly/Daniel Marthin berharap bisa lebih baik di Asian Games 2023. Ganda putra Indonesia tersebut takluk dari pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, dengan skor 10-21, 24-22, dan 19-21 pada laga final Hong Kong Open 2023, Minggu (17/9/2023) kemarin.

The Babies – julukan Leo/Daniel – awalnya mampu mengimbangi permainan lawan di Hong Kong Coliseum, Kowloon hingga skor 5-5. Namun, mereka melakukan banyak kesalahan sendiri hingga tertinggal jauh 5-12, kemudian 6-17, dan akhirnya kalah 10-21 di gim pertama.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Kemudian, pertarungan sengit terjadi di gim kedua di mana kedua pasangan saling bergantian memimpin hingga menginjak angka 13-13. Setelah itu, Leo/Daniel sempat tertinggal 13-16 dan 17-19 sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Bahkan, mereka berhasil berbalik unggul dan merebut kemenangan dengan skor 24-22.

Pada set penentu, pasangan Indonesia itu selalu dalam posisi tertinggal meski mampu mengimbangi. Namun, setelah menyamakan skor menjadi 18-18, mereka lengah di poin-poin kritis hingga kalah dengan skor 19-21.

Leo/Daniel pun mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari penampilan mereka di final turnamen Super 500 itu. Mereka pun bertekad untuk tampil lebih baik lagi di ajang terdekat, yakni Asian Games 2023 yang berlangsung di Hangzhou, China, pada akhir September mendatang.

1 2
