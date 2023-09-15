Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Miguel Oliveira Beri Komentar Negatif Usai Jajal Motor Baru Aprilia RS-GP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |00:00 WIB
Miguel Oliveira Beri Komentar Negatif Usai Jajal Motor Baru Aprilia RS-GP 2023
Miguel Oliveira tidak puas dengan motor RS-GP 2023 (Foto: Twitter/rnfracingteam)
A
A
A

MIGUEL Oliveira beri komentar negatif usai jajal motor baru Aprilia RS-GP 2023. Menurut pembalap Cryptodata RNF Aprilia tersebut, motor RS-GP 2023 tidak lebih baik dari musim pada edisi setahun sebelumnya.

Aprilia menurunkan empat motor RS-GP pada kelas MotoGP musim 2023. Selain Aleix Espargaro dan Maverick Vinales yang membalap untuk tim pabrikan, ada Oliveira dan Raul Fernandez.

Miguel Oliveira

Vinales dan Espargaro memakai motor spesifikasi pabrikan, yaitu RS-GP 2023, sedangkan Oliveira dan Fernandez memakai motor mesin 2022 sebagai tim satelit. Namun, pada tes resmi di Misano pada awal pekan ini, untuk kali pertama sang pembalap asal Portugal menjajal motor yang digunakan rekannya di tim pabrikan Noale.

Mantan pembalap KTM itu menyebut bahwa nyatanya RS-GP 2023 tidak jauh lebih baik dibandingkan motor edisi 2022 yang dikendarai olehnya. Meski begitu, motor edisi tahun ini mendapatkan sedikit peningkatan dan itu berpengaruh terhadap perkembangan performa Espargaro dan Vinales.

“Model tahun ini sama sekali tidak lebih baik dari sepeda motor saya tahun lalu, namun telah dioptimalkan dalam banyak hal dan memiliki potensi peningkatan dalam jumlah perbaikan kecil; ada lebih banyak ruang untuk optimasi, yang memungkinkan peningkatan kinerja. Itulah yang saya harapkan, perbedaan kecil namun nyata," kata Oliveira dilansir dari Speedweek, Rabu (13/9/2023).

“Saya bisa berkendara lebih cepat dengan Aprilia 2023 dengan ban yang banyak digunakan dibandingkan dengan sepeda motor 2022 saya dengan ban yang bagus. Jadi ada banyak potensi pada sepeda motor baru. Saya belum menguji lebih banyak dengan model 2023 karena saya akan menyelesaikan musim dengan motor 2022,” tambahnya.

Halaman:
1 2
