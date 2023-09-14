Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Inilah 2 Pembalap MotoGP yang Kerap Pakai Plester Hidung saat Sedang Balapan

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |03:10 WIB
Inilah 2 Pembalap MotoGP yang Kerap Pakai Plester Hidung saat Sedang Balapan
Valentino Rossi kerap memakai plester hidung saat balapan (Foto: MotoGP)
A
A
A

INILAH dua pembalap MotoGP yang kerap pakai plester hidung saat sedang balapan. Mereka memakai alat itu bukan untuk gegayaan, tetapi ada alasan tersendiri.

Bagi kalangan orang awam bahkan pecinta dunia balap belum banyak mengetahui kegunaan plester bagi para pembalap MotoGP saat hendak melakukan balapan. Meski sepele, namun ternyata ada berbagai alasan krusial yang mendasari para pembalap tersebut mengenakan plester tersebut.

Marc Marquez

Setidaknya diketahui ada dua pembalap yang selalu mengenakan plester hidung saat hendak turun balapan ke arena sirkuit. Siapa saja pembalap tersebut?

1. Valentino Rossi

Pembalap professional dunia Valentino Rossi diketahui kerap menggunakan plester hidung saat hendak melaksanakan balapan di sirkuit. Terlihat di beberapa momen persiapan tersorot pose gaya Rossi dengan mengenakan nose trip atau plester hidung.

2. Marc Marquez

Pembalap kedua yang kerap disorot menggunakan plester hidung adalah sosok Marc Marquez. Di berbagai kesempatan terlihat dirinya tertangkap kamera paparazzi sedang mengenakan nose trip saat detik-detik persiapan menjelang ajang balapan di mulai.

Halaman:
1 2
