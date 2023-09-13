Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Jenis Bahan Bakar yang Dipakai MotoGP, Setara Pertamax?

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |03:03 WIB
Ini Jenis Bahan Bakar yang Dipakai MotoGP, Setara Pertamax?
Ini Jenis Bahan Bakar yang Dipakai MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENGGUNAAN jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh para pembalap MotoGP penting untuk diketahui banyak publik. Pasalnya masih banyak yang keliru dan menerka-nerka bahwa kuda besi MotoGP menggunakan bahan bakar yang umum dijual dipasaran.

Padahal realitanya penggunan jenis bahan bakar yang dipakai di MotoGP dibuat khusus untuk keperluan ajang balap. Hal itu dilakukan guna mendapatkan menjaga performa mesin tetap dalam kondisi prima.

Bagi kalian yang penasaran maka simak informasi satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (13/9/2023) terkait jenis bahan bakar yang digunakan di MotoGP.

Jenis Bahan Bakar yang Dipakai MotoGP

Mengutip dari laman resmi Flow Racer, membeberkan informasi bahwa MotoGP menggunakan bahan bakar bensin tanpa timbal yang mirip dengan bensin premium tanpa timbal yang dijual di SPBU luar negeri, dengan angka oktan antara 95 sampai 102.

Para pembalap MotoGP

Tidak hanya itu saja, penggunaan kapasitas bahan bakar yang dianjurkan adalah maksimum 22 liter. Penggunaan nilai oktan pada bahan bakar tersebut mengaju pada spesifikasi FIM (Federation Internationale de Motocyclisme) yang dipasok oleh pemasok yang disetujui FIM.

Semakin tinggi angka oktan, maka pula semakin baik bahan bakar tersebut terbakar di dalam mesin, dan bahan bakar tersebut juga lebih stabil dibandingkan dengan angka oktan yang lebih rendah.

Halaman:
1 2
