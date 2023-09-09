Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Kenapa Hendra Setiawan Jarang Berkeringat saat sedang Bertanding

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |01:19 WIB
Alasan Kenapa Hendra Setiawan Jarang Berkeringat saat sedang Bertanding
Hendra Setiawan terlihat jarang berkeringat saat bertanding (Foto: Instagram/@hendrasansan)
ALASAN kenapa Hendra Setiawan jarang berkeringat saat sedang bertanding menarik untuk diketahui. Pasalnya, hal ini sangat jarang terjadi pada pemain lain.

Jika dicermati lebih jauh, bulutangkis seharusnya merupakan olahraga yang sangat melelahkan. Dalam lapangan yang berukuran panjang 13,40 yang dibagi dua dan lebar hanya 6,10 meter (m), setiap pemain harus terus bergerak ke berbagai sisi lapangan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Mulai dari ke depan, belakang, kanan, kiri, melompat hingga bahkan menjatuhkan badan. Pergerakan tubuh yang terus menerus dilakukan ini seharusnya membuat tubuh cepat lelah dan mengucurkan banyak sekali keringat.

Namun faktanya, jika kita melihat pebulu tangkis legendaris Indonesia, Hendra Setiawan, sangat jarang berkeringat saat bertanding. Walau pertandingan berjalan sangat sengit dan intens, ia hanya berkeringat sewajarnya dan tidak sampai membuatnya mandi keringat seperti pebulu tangkis lain.

Lantas apa rahasia Hendra Setiawan sampai jarang berkeringat seperti itu? Apakah ada hal khusus yang dilakukan oleh pasangan Mohammad Ahsan itu?

Jawabannya adalah karena Hendra bermain bukan mengandalkan otot dan tenaga. Akan tetapi, juara dunia tiga kali itu lebih mengandalkan akalnya saat bermain.

Dalam setiap pertandingan, Hendra berusaha meminimalisir pergerakan yang tak perlu. Dirinya juga selalu tampil kalem dan tidak meledak-ledak agar tidak ada energi yang terbuang sia-sia.

