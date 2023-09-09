Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Minta Maaf Tabrak Mobil Oscar Piastri

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |03:04 WIB
Lewis Hamilton Minta Maaf Tabrak Mobil Oscar Piastri
Lewis Hamilton meminta maaf setelah menyenggol mobil Oscar Piastri (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
A
A
A

MONZA - Lewis Hamilton meminta maaf setelah menabrak mobil Oscar Piastri pada balapan F1 GP Italia 2023 pekan lalu. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mengakui tabrakan tersebut murni kesalahannya.

Tabrakan tersebut terjadi pada saat kedua pembalap tengah memperebutkan posisi kedelapan pada putaran ke-41 lomba di Sirkuit Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italia, Minggu 3 September 2023 malam WIB. Hamilton menyenggol mobil Piastri di Variante della Roggia.

Oscar Piastri (McLaren F1 Team) melaju di Sirkuit Autodromo Nazionale di Monza untuk F1 GP Italia 2023 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Keduanya lalu keluar lintasan tetapi bisa terus melanjutkan balapan. Namun, Piastri terpaksa masuk pit dan mengganti ban serta sayap depan mobilnya. Hal itu lah yang memicu permintaan maaf dari Hamilton.

"Itu salah saya. Sejujurnya, dia berada di blind spot saya, saya tidak melihatnya dan tidak menyadari saya tidak memiliki ruang yang cukup," kata Hamilton, dilansir dari laman resmi F1, Sabtu (9/9/2023).

"Oleh karena itu saya langsung meminta maaf kepadanya setelah balapan berakhir dan kami tak memikirkannya lagi," tambah pria asal Inggris itu.

Sementara itu, Piastri dengan jujur mengakui tabrakan tersebut mengganggu hasil akhir di balapan ke-14 F1 2023. Ia menyayangkan pulang dari Monza tanpa membawa satu poin pun.

Halaman:
1 2
