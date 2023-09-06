Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Rexy Mainaky Sukses Tuntaskan Dendam ke Malaysia di Piala Thomas

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |03:17 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Rexy Mainaky Sukses Tuntaskan Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
Rexy Mainaky menyimpan kisah pembalasan dendam kepada Malaysia (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Rexy Mainaky menuntaskan dendam ke Malaysia di Piala Thomas 1994 sangat menarik untuk diulas. Sebab, ia menyimpan dendam sejak kalah pada edisi sebelumnya.

Hal itu justru membuat dirinya semakin terus berlatih lebih keras untuk menuntaskan dendam pada negara Malaysia yang telah mengalahkan Indonesia pada saat itu. Bagi kamu yang penasaran maka ikuti ulasan satu ini.

Rexy Mainaky/Ricky Subagja

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (6/9/2023), terkait kisah pebulu tangkis legendaris Rexy Mainaky yang sukses tuntaskan dendam ke Malaysia di Piala Thomas.

Nama Rexy Mainaky sejatinya merupakan seorang atlet legendaris yang sempat mengukir prestasi pada ajang olahraga tepok bulu tanah air. Kiprahnya dalam permainan di dunia di lapangan bulu tangkis memang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Setelah lulus dari Pelatnas pada 1990, Rexy Mainaky disiapkan untuk bertanding pada ajang kejuaraan piala Thomas 1992. Pada era tersebut telah banyak jebolan atlet muda berbakat dari berbagai negara yang akan tanding pada ajang piala Thomas 1992.

Hal itu membuat berjalannya suatu event kejuaraan menjadi sangat sulit serta dramatis. Terdapat salah satu negara yang paling ditakuti oleh Indonesia yakni negara Jiran, Malaysia. Mengapa demikian?

Halaman:
1 2
