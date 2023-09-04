Jadi Juara Indonesia International Challenge 2023, Alwi Farhan Berterima Kasih kepada Para Suporternya

JADI juara Indonesia International Challenge 2023, Alwi Farhan berterima kasih kepada para suporternya. Pebulu tangkis Indonesia itu menjadi juara di nomor tunggal putra.

Alwi berjumpa dengan wakil Sri Lanka, Viren Nettasinghe dalam laga di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/9/2023). Dia sukses menang dalam dua set langsung dengan skor 21-15 dan 21-10.

Alwi mengaku bisa tampil percaya diri karena antusiasme para penonton yang mendukungnya. Dukungan tersebut seakan menjadi motivasi besar bagi Alwi untuk tampil maksimal.

Nettasinghe terlihat tertekan sedari awal pertandingan.Kesempatan tersebut pun mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh Runner up Lithuanian International 2022 tersebut.

“Pada pertandingan hari ini saya melihat lawan tertekan dan saya bisa mengambil kendali permainan untuk bisa unggul di gim pertama dan meraih kemenangan pada laga ini,” ungkap Alwi.

“Terima kasih buat dukungan masyarakat Kota Medan. Saya menilai dukungan tersebut sangat berarti mengingat lawan juga mendapat tekanan sehingga tidak bisa bermain dengan lepas,” lanjutnya.

Alwi Farhan tak mau terbuai dengan kemenangan ini. Dia justru menjadikannya sebagai pelecut agar karier bulu tangkisnya semakin baik.