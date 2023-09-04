Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Juara Indonesia International Challenge 2023, Alwi Farhan Berterima Kasih kepada Para Suporternya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |02:01 WIB
Jadi Juara Indonesia International Challenge 2023, Alwi Farhan Berterima Kasih kepada Para Suporternya
Alwi Farhan sukses menjadi juara di Indonesia International Challenge 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JADI juara Indonesia International Challenge 2023, Alwi Farhan berterima kasih kepada para suporternya. Pebulu tangkis Indonesia itu menjadi juara di nomor tunggal putra.

Alwi berjumpa dengan wakil Sri Lanka, Viren Nettasinghe dalam laga di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Minggu (3/9/2023). Dia sukses menang dalam dua set langsung dengan skor 21-15 dan 21-10.

Alwi Farhan

Alwi mengaku bisa tampil percaya diri karena antusiasme para penonton yang mendukungnya. Dukungan tersebut seakan menjadi motivasi besar bagi Alwi untuk tampil maksimal.

Nettasinghe terlihat tertekan sedari awal pertandingan.Kesempatan tersebut pun mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh Runner up Lithuanian International 2022 tersebut.

“Pada pertandingan hari ini saya melihat lawan tertekan dan saya bisa mengambil kendali permainan untuk bisa unggul di gim pertama dan meraih kemenangan pada laga ini,” ungkap Alwi.

“Terima kasih buat dukungan masyarakat Kota Medan. Saya menilai dukungan tersebut sangat berarti mengingat lawan juga mendapat tekanan sehingga tidak bisa bermain dengan lepas,” lanjutnya.

Alwi Farhan tak mau terbuai dengan kemenangan ini. Dia justru menjadikannya sebagai pelecut agar karier bulu tangkisnya semakin baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190740/sarunrak_vitidsarn-GAFS_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sarunrak Vitidsarn, Ternyata Adik Kandung Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement