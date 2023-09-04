Bos LCR Honda Ungkap Alasan Rekrut Johann Zarco untuk MotoGP 2024

BOS LCR Honda, Lucio Cecchinello, ungkap alasan rekrut Johann Zarco untuk MotoGP 2024. Menurut Cecchinello, Zarco merupakan pembalap yang unik karena tak hanya cerdas, dia juga pintar perihal mesin motor.

Zarco memberi pengaruh luar biasa bersama tim sebelumnya, Pramac Ducati. Pembalap asal Prancis itu mampu memberikan pengembangan ide terhadap timnya.

ohann

Selain itu, Zarco juga kaya pengalaman di lintasan. Pembalap berusia 33 tahun itu sudah pernah membalap untuk Yamaha, KTM, Honda, dan Ducati.

Ini yang kemudian menjadi alasan besar Cecchinello tertarik untuk memboyong jasanya. Menurut Cecchinello, Zarco merupakan pilihan terbaik LCR Honda saat ini.

"Kami sangat senang telah merekrut Johann untuk tahun 2024 dan 2025, dia adalah pilihan terbaik yang bisa kami miliki. Dia adalah pembalap yang sangat berpengalaman," ujar Cecchinello, dipetik dari Crash, Minggu (3/9/2023).

“Dia melakukan pengembangan yang hebat di Ducati, tapi saya tidak tahu mengapa mereka memutuskan untuk menggunakan dia sebagai semacam 'penguji'. Dia cukup unik untuk mengendarai Yamaha, KTM, Honda dan Ducati,” lanjutnya.

Sebelum berhasil merekrut Zarco, Cecchinello mengaku sempat terkejut karena dikontak oleh agen yang mewakili sang pembalap asal Prancis. Sebab, dia tak menduga Zarco akan meninggalkan Ducati setelah tampil begitu apik.