Menpora Turun Tangan Setelah Rivan Nurmulki Tak Dipanggil ke Skuad Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2022

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turun tangan setelah Rivan Nurmulki tak dipanggil ke skuad Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2022. Dito menuturkan bahwa pihaknya sedang menengahi permasalahan tersebut dengan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI).

Menpora mengaku telah bertemu langsung dengan Rivan dan PBVSI. Dito menuturkan bahwa ada kendala komunikasi di antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, Menpora berusaha untuk menjadi mediator antara atlet dengan federasi. Dito pun berharap agar semua olahraga harus saling terbuka agar tidak melahirkan masalah personal ataupun objektif.

"Jadi setelah tim berangkat kami berkoordinasi dengan PBVSI dan atletnya langsung (Rivan Nurmulki), jadi kabar yang bisa saya sampaikan adanya miskomuniasi antara atlet dan federasi," ujar Dito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

"Ini yang sedang kami benahi dan saya rasa pasti akan menui titik temu, kita dorong di semua olahraga harus terbuka agar hal-hal ini tidak terjadi. Agar tidak ada masalah personal ataupun objektif," lanjutnya.

Rivan tidak ada dalam 14 pemain yang dipanggil PBVSI untuk Asian Games 2022. Terbaru, Rivan juga masih belum ada dalam daftar 12 pemain yang diralat PBVSI untuk ajang tersebut.