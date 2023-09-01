Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Viktor Axelsen, Nyaris Jadi Pemain Bola Sebelum Pindah ke Bulu Tangkis

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:02 WIB
Kisah Viktor Axelsen, Nyaris Jadi Pemain Bola Sebelum Pindah ke Bulu Tangkis
Viktor Axelsen sempat ingin jadi pesepakbola sebelum menjadi pebulu tangkis (Foto: Twitter/viktoraxelsen)
A
A
A

TIDAK banyak yang tahu kisah Viktor Axelsen nyaris jadi pemain bola sebelum pindah ke bulu tangkis. Dedikasinya dalam dunia tepok bulu tidak lepas dari role modelnya, Peter Gade.

Viktor Axelsen merupakan raja dunia tepok bulu asal Denmark yang tidak ada tandingannya. Musim ini peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu membukukan delapan gelar juara dari delapan final yang ia ikuti.

Viktor Axelsen

Ternyata sebelum terjun ke dunia bulu tangkis, Axelsen sempat menggeluti dunia sepakbola. Pertemuannya dengan Peter Gade membuat Viktor Axelsen mantap meninggalkan sepakbola.

Kisah kisah Viktor Axelsen nyaris jadi pemain bola sebelum pindah ke bulu tangkis lantas menarik perhatian badminton lovers (BL).

Peter Gade merupakan legenda Denmark yang sempat menduduki peringkat teratas pada tahun 1997. Dia juga masuk ke dalam empat besar pemain terbaik dunia bersama Lee Chong Wei, Taufik Hidayat, dan Lin Dan.

Viktor Axelsen yang masih berusia 9 tahun menghampiri Peter Gade untuk meminta tanda tangan. Axelsen muda juga sempat merasakan pengalaman berlatih bersama Peter Gade. Sang Legenda merasakan bahwa Axelsen memiliki semangat seorang atlet bulu tangkis.

Dia juga mendapat tawaran untuk bergabung dengan salah satu klub bulu tangkis. Memilih antara sepak bola dan bulu tangkis bukanlah suatu hal yang sulit bagi Axelsen.

Pertemuannya dengan Peter Gade membuat Axelsen semakin antusias terjun ke dunia tepok bulu. Pebulu tangkis dengan julukan alien itu juga merasa tidak cocok dengan sepakbola. Dia memiliki ketakutan kalah dalam tim.

