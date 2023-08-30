Indonesia International Challenge Medan 2023: Alwi Farhan Sebut Masih Punya Banyak Kekurangan Usai Lewati Babak Pertama

MEDAN – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menyebut dirinya masih punya babak kekurangan kala mentas di Indonesia International Challenge Medan 2023. Hal itu dirasakan Alwi, meski berhasil melewati babak pertama di Indonesia International Challenge Medan 2023.

"Pada pertandingan ini (babak pertama) saya masih sering kehilangan fokus. Saat dalam kondisi unggul, saya malah buat kesalahan sendiri," ungkap Alwi seusai laga, dikutip Rabu (30/8/2023).

"Sejauh ini, saya mencoba menikmati pertandingan di sini dan berusaha menjadi yang terbaik," tambahnya.

Ya, Alwi sudah melalui babak pertama Indonesia International Challenge Medan 2023. Tampil di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Selasa 29 Agustus 2023 pagi WIB, Alwi sukses melewati hadangan wakil Malaysia, Lim Chong King, dengan kemenangan 21-15 dan 21-16.