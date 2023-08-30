Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terseok-seok di MotoGP 2023, Fabio Quartararo Pesimistis Yamaha Bangkit dalam Waktu Dekat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |01:13 WIB
Terseok-seok di MotoGP 2023, Fabio Quartararo Pesimistis Yamaha Bangkit dalam Waktu Dekat
Marc Marquez dan Fabio Quartararo kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ANDORRA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, harus melalui MotoGP 2023 dengan terseok-seok. Dia pun pesimistis bahwa timnya akan segera bangkit dalam waktu dekat.

Quartararo pun menyinggung soal kondisi Yamaha yang tak memiliki tim satelit di MotoGP 2023. Padahal, kehadiran tim satelit diyakininya bisa memberi kontribusi ke tim.

Fabio Quartararo

“Akan sangat menyenangkan memiliki motor lain di trek. Karena kami hanya dua motor, kami tidak punya tim satelit,” ujar Quartararo, dikutip dari Speedweek, Rabu (30/8/2023).

“Saya rasa Cal akan menguji motor barunya, tapi menurut saya itu tidak akan menjadi perubahan besar,” lanjutnya.

Halaman:
1 2

