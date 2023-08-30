Terseok-seok di MotoGP 2023, Fabio Quartararo Pesimistis Yamaha Bangkit dalam Waktu Dekat

ANDORRA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, harus melalui MotoGP 2023 dengan terseok-seok. Dia pun pesimistis bahwa timnya akan segera bangkit dalam waktu dekat.

Quartararo pun menyinggung soal kondisi Yamaha yang tak memiliki tim satelit di MotoGP 2023. Padahal, kehadiran tim satelit diyakininya bisa memberi kontribusi ke tim.

“Akan sangat menyenangkan memiliki motor lain di trek. Karena kami hanya dua motor, kami tidak punya tim satelit,” ujar Quartararo, dikutip dari Speedweek, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA: Fabio Quartararo Akui Motor Yamaha Lemah dalam Duel di MotoGP

“Saya rasa Cal akan menguji motor barunya, tapi menurut saya itu tidak akan menjadi perubahan besar,” lanjutnya.