Kisah Tony Gunawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia Peraih Emas Olimpiade yang Naturalisasi ke Amerika Serikat

Tony Gunawan (tengah) merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang kini menjadi WN Amerika Serikat (Foto: Instagram/@t_gun75)

KISAH Tony Gunawan, legenda bulu tangkis Indonesia peraih emas Olimpiade yang naturalisasi ke Amerika Serikat kembali mencuri perhatian. Pria kelahiran Surabaya, 9 April 1975 itu pernah meraih gelar juara dengan membela dua negara.

Pertama kali Tony Gunawan meraih juara dan naik podium tertinggi pada 2001 di Spanyol. Kala itu, ia membela Indonesia bersama Halim Haryanto. Keduanya menaklukan Ha Tae-kwon/Kim Dong-moon (Korea Selatan) dengan skor 15-0 dan 15-3.

Keberhasilannya meraih juara dunia kembali terjadi pada 2005. Namun, bukan membawa nama Indonesia, melainkan Amerika Serikat. Pasalnya, saat itu ia sudah resmi pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ia bermain apik bersama Howard Bach di ganda putra hingga sukses merebut gelar juara.

Di Indonesia, pria berdarah China itu pernah berpasangan dengan beberapa pebulu tangkis Tanah Air seperti Candra Wijaya dan Halim Haryanto, yang melahirkan banyak prestasi Indonesia di kompetisi internasional. Salah satunya adalah gelar dunia pada 2001.

Tony Gunawan pindah ke Amerika dengan alasan yakni kesejahteraan yang lebih mendukung di negara maju itu. Selain itu, alasan lain karena ingin melanjutkan pendidikanya, meski akhirnya tetap tidak bisa berpaling dari bulu tangkis.

Seperti diketahui, sebelum juara Kejuaraan Dunia, Tony Gunawan memang dikenal sebagai peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000. Tentu saja kepergiannya dari Indonesia membuat beberapa pencinta bulu tangkis tanah air merasa sedikit kecewa.