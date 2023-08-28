Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Akui Terkesan dengan Performa Maverick Vinales Bersama Aprilia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:07 WIB
Valentino Rossi Akui Terkesan dengan Performa Maverick Vinales Bersama Aprilia
Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales (Foto: MotoGP)
LEGENDA Balap MotoGP, Valentino Rossi, menyoroti penampilan mantan rekan setimnya, Maverick Vinales. The Doctor melihat Vinales cukup memukau bersama Aprilia di MotoGP 2023.

Rossi mengaku terkesan dengan aksi Vinales di lintasan. Rider berusia 28 tahun itu mampu mengawali balap resmi musim ini cukup apik.

Dia sukses meraih podium pada seri pertama MotoGP 2023 di Portugal Maret lalu. Vinales finis di urutan kedua setelah pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia.

Namun setelahnya, performa Vinales justru tampak menurun. Dia bahkan kesulitan untuk meraih podium kembali.

"Vinales tampak sangat kuat bagi saya, [Sabtu] dia membuat saya terkesan di trek, dialah yang melaju lebih cepat, yang membalap lebih baik, tetapi pada akhirnya dia hanya membawa pulang sedikit poin," ujar Rossi, dipetik dari Crash, Minggu (27/8/2023).

Vinales kerap kali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas. Namun dia justru melempem di balap resmi MotoGP. Rossi mengindikasikan ada sesuatu yang hilang dari mantan rekannya di Yamaha tersebut.

