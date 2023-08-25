Resmi Gabung LCR Honda, Johann Zarco Yakin Bisa Bantu Tim Barunya Bangkit dari Keterpurukan

RESMI gabung LCR Honda, Johann Zarco yakin bisa bantu tim barunya bangkit dari keterpurukan. Sang pembalap asal Prancis dipastikan akan meninggalkan Pramac Ducati setelah musim ini berakhir.

Zarco akan membela LCR Honda mulai musim depan. Dia diikat dalam kontrak dua tahun. Namun, dia bergabung pada saat Honda berada dalam masa-masa terpuruknya.

Sebagai perbandingan, Ducati telah mengumpulkan 354 poin dari 10 seri tahun ini. Sedangkan Honda, dengan empat pembalapnya baru menorehkan 93 poin, sama dengan Yamaha yang duduk di posisi buncit klasemen konstruktor.

Meski begitu, Zarco tetap tak merasa minder. Pembalap berusia 33 tahun itu yakin LCR Honda mampu bangkit dan dia pun bertekad untuk memberikan kontribusi nyata.

“Saya cukup senang dengan ketertarikan Honda. Saya penasaran ingin melihat motornya untuk tahun depan,” kata Zarco dilansir dari Speedweek, Rabu (23/8/2023).