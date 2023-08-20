Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Inspiratif Apriyani Rahayu, dari Anak Desa Asal Sultra hingga Dapat Emas Olimpiade Tokyo 2020

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |03:14 WIB
Kisah Inspiratif Apriyani Rahayu, dari Anak Desa Asal Sultra hingga Dapat Emas Olimpiade Tokyo 2020
Berikut kisah Apriyani Rahayu yang raih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH inspiratif Apriyani Rahayu dari seorang anak desa hingga berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 menarik untuk diulas. Apriyani sendiri memastikan diri meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 usai duetnya dengan Greysia Polii berhasil mengalahkan wakil China di partai final dengan skor 21-19 dan 21-15.

Kemenangan wakil Indonesia dalam ajang bergengsi tersebut tentu tidak diraih dengan mudah. Baik Greysia Polii maupun Apriyani Rahayu, keduanya sebelumnya telah berlatih dengan sangat keras.

Apriyani Rahayu

Untuk Apriyani sendiri, ia harus berjuang sekuat tenaga dari seorang anak desa hingga berhasil tembus menjadi salah satu wakil Indonesia dalam ajang tersebut. Tak ayal, kisah inspiratif Apriyani Rahayu pun kini menjadi sorotan.

Pebulu tangkis yang pernah berduet dengan Greysia Polii itu diketahui merupakan putri daerah asal Lawulo, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Apriyani lahir pada 29 April 1998 dari pasangan Amiruddin Pora dan Siti Jauhar.

Kedua orangtua Apriyani Rahayu merupakan orang sederhana. Ayahnya bekerja sebaagi pegawai UPTD Dinas Pertanian Konawe, sedangkan sang ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa.

Menurut penuturan sang ayah, anak bungsunya ini sudah menggemari bulu tangkis sejak masih kecil, bahkan sebelum Apriyani masuk sekolah dasar. Meski hidup dalam kesederhanaan, rupanya orangtua Apriyani mendukung penuh kegemaran sang anak dalam dunia bulu tangkis.

Bahkan, Apriyani Rahayu pernah dibuatkan raket dari kayu oleh sang ayah karena waktu itu orangtuanya tidak memiliki cukup uang untuk membeli raket. Kendati demikian, hal tersebut tak membuat Apriyani patah semangat.

Sang ayah juga mendukung Apriyani untuk berlatih bulu tangkis di Gedung Sarana Kegiatan Bersama (SKB) Unaaha, Kabupaten Konawe. Lokasi gedung itu sendiri sekira 9 km dari rumah Apriyani.

Telusuri berita Sport lainnya
