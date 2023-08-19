Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadi Juara di Seri Inggris, Aleix Espargaro Malah Minder Jelang Balapan MotoGP Austria 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |02:00 WIB
Jadi Juara di Seri Inggris, Aleix Espargaro Malah Minder Jelang Balapan MotoGP Austria 2023
Aleix Espargaro merasa pesimistis bisa menang di MotoGP Austria 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADI juara di seri Inggris, Aleix Espargaro malah minder jelang balapan MotoGP Austria 2023. Pembalap Aprilia Racing tersebut tidak yakin performa apiknya bakal terulang di Sirkuit Red Bull Ring akhir pekan ini.

Aleix Espargaro berpendapat bahwa Red Bull Ring adalah lintasan yang sulit bagi Aprilia. Dia juga mengatakan bahwa sirkuit tersebut tidak cocok dengan gaya berkendaranya.

Aleix Espargaro

Adapun balap resmi MotoGP Austria 2023 nantinya akan digelar mulai Mingu (20/8/2023). Ini merupakan seri ke-10 yang berjalan di MotoGP musim 2023.

"Kami memiliki tantangan penting di depan kami akhir pekan ini, trek ini sulit bagi Aprilia dan gaya berkendara saya,” kata Espargaro, dipetik dari Crash, Jumat (18/8/2023).

Meski begitu, dia tetap akan berusaha untuk memberikan performa terbaik di lintasan. Dia juga akan tetap berusaha fokus dalam menjaga momentum di putaran terakhir seperti yang dilakukan olehnya di Sirkuit Silverstone.

Espargaro mengatakan peluangnya bisa beraksi cepat di tikungan tengah dan panjang. Upaya ini yang bakal dimaksimalkan sebaik mungkin oleh rider asal Spanyol tersebut.

“Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga momentum, untuk konsistensi di putaran terakhir. Dengan gaya membalap saya, saya kurang lebih telah menciptakan motor ini," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
