HOME SPORTS MOTOGP

Ambisi Francesco Bagnaia Jadi Juara Lagi di Red Bull Ring pada MotoGP Austria 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |01:00 WIB
Ambisi Francesco Bagnaia Jadi Juara Lagi di Red Bull Ring pada MotoGP Austria 2023
Francesco Bagnaia berambisi jadi juara lagi di MotoGP Austria 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

AMBISI Francesco Bagnaia jadi juara lagi di Red Bull Ring pada MotoGP Austria 2023. Pecco – sapaan Bagnaia – sukses menjadi juara pada tahun lalu.

Ajang balap motor paling bergengsi di dunia akan kembali ke lintasan. Pada akhir pekan ini, mereka akan balapan di Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada 18-20 Agustus 2023 mendatang.

Francesco Bagnaia

Pecco pun mengutarakan ketidaksabarannya untuk kembali mellintas di sirkuit tersebut. Pembalap Ducati Lenovo ini mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa kembali ke Austria lagi kali ini.

"Saya sangat senang bisa kembali ke Austria karena saya sangat menyukai sirkuitnya dan tahun lalu sukses merayakan kemenangan di sini," tutur Pecco dilansir dari Speedweek, Kamis (17/8/2023).

Tahun lalu, pembalap 26 tahun itu sukses menempati podium tertinggi di seri balapan yang dilangsungkan di Red Bull Ring. dia berhasil mengasapi Fabio Quartararo (Yamaha) dan meraih tahta tertinggi.

Halaman:
1 2
