Valentino Rossi Kritik Keputusan Yamaha Depak Franco Morbidelli

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli, dipastikan akan berpindah tim untuk gelaran MotoGP 2024 setelah kontraknya tak diperpanjang. Pemilik tim Mooney VR46 sekaligus Brand Ambassador Yamaha, Valentino Rossi, dikabarkan geram dengan situasi tersebut.

Kontrak Morbidelli sendiri sejatinya akan habis pada akhir musim 2023 nanti. Yamaha sudah mengungkapkan kepada publik bahwa kontrak tersebut tidak akan diperpanjang dan posisi dari pembalap Italia itu akan digantikan oleh pembalap LCR Honda saat ini, Alex Rins.

Rossi yang memiliki status sebagai Brand Ambassador Yamaha dikabarkan tidak senang atas situasi tersebut. Pasalnya, Morbidelli merupakan salah satu murid akademi yang dibentuknya, yakni VR46 Academy.

"Rossi tak begitu senang melihat keputusan tersebut, menurut GPOne," dilansir dari Crash, Selasa (15/8/2023).

"Legenda Italia itu sebelumnya juga sempat geram saat dipindah ke tim satelit Petronas pada 2021 silam," lanjut keterangannya.