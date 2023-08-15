Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Faktor Usia Bikin Ducati Ragu Pertahankan Johann Zarco

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |00:10 WIB
Faktor Usia Bikin Ducati Ragu Pertahankan Johann Zarco
Johann Zarco masih belum pasti dipertahankan Ducati Corse (Foto: Instagram/@johannzarco)
A
A
A

BOLOGNA - Kepastian kontrak Johann Zarco bersama Pramac Ducati sejauh ini masih belum jelas. Besar kemungkinan pria asal Prancis itu akan terdepak dari tim satelit milik Ducati Corse tersebut pada MotoGP 2024.

Kontrak Zarco diketahui akan habis pada penghujung MotoGP 2023. Direktur Balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengakui juara dunia Moto2 dua kali itu adalah pembalap yang hebat.

Johann Zarco

Namun, Ciabatti menyebut ada pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menentukan pembalap. Faktor usia disebut menjadi salah satunya. Zarco sendiri saat ini sudah berusia 33 tahun.

Hal itu membuatnya menjadi pembalap Ducati tertua di grid. Sementara itu, tujuh pembalap Ducati lainnya bisa dikatakan dalam rentang usia emas bagi seorang pembalap.

"Johann adalah salah satu pembalap MotoGP terbaik di luar sana. Hanya sedikit percikan yang hilang, maka dia bisa menang,” ungkap Ciabatti, dipetik dari Crash, Selasa (15/8/2023).

"Masalahnya adalah kami memiliki Francesco Bagnaia (26) dan Enea Bastianini (25), ditambah Jorge Martin (25) dan Marco Bezzecchi (24), yang semuanya meraih kemenangan pada 2022 atau 2023,” lanjut pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement