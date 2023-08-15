Faktor Usia Bikin Ducati Ragu Pertahankan Johann Zarco

BOLOGNA - Kepastian kontrak Johann Zarco bersama Pramac Ducati sejauh ini masih belum jelas. Besar kemungkinan pria asal Prancis itu akan terdepak dari tim satelit milik Ducati Corse tersebut pada MotoGP 2024.

Kontrak Zarco diketahui akan habis pada penghujung MotoGP 2023. Direktur Balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengakui juara dunia Moto2 dua kali itu adalah pembalap yang hebat.

Namun, Ciabatti menyebut ada pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menentukan pembalap. Faktor usia disebut menjadi salah satunya. Zarco sendiri saat ini sudah berusia 33 tahun.

Hal itu membuatnya menjadi pembalap Ducati tertua di grid. Sementara itu, tujuh pembalap Ducati lainnya bisa dikatakan dalam rentang usia emas bagi seorang pembalap.

"Johann adalah salah satu pembalap MotoGP terbaik di luar sana. Hanya sedikit percikan yang hilang, maka dia bisa menang,” ungkap Ciabatti, dipetik dari Crash, Selasa (15/8/2023).

"Masalahnya adalah kami memiliki Francesco Bagnaia (26) dan Enea Bastianini (25), ditambah Jorge Martin (25) dan Marco Bezzecchi (24), yang semuanya meraih kemenangan pada 2022 atau 2023,” lanjut pria asal Italia itu.