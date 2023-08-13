Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Beda Nasib dengan Alex Rins di MotoGP 2023, Joan Mir: Dia Lebih Kuat Hadapi Keterpurukan Honda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |03:28 WIB
Beda Nasib dengan Alex Rins di MotoGP 2023, Joan Mir: Dia Lebih Kuat Hadapi Keterpurukan Honda!
Joan Mir beda nasib dengan Alex Rins di MotoGP 2023. (Foto: Repsol Honda)
PEMBALAP Repsol Honda, Joan Mir, menyoroti perbedaan nasibnya dengan Alex Rins di MotoGP 2023. Sama-sama membela Honda, Mir diketahui harus terpuruk. Sementara Rins, dia bisa tampil cukup apik dan bersaing, meski hanya membela tim satelit Honda.

Mendapati kondisi ini, Mir pun mengakui kehebatan Alex Rins. Baginya, Alex Rins memang sosok pembalap yang jauh lebih kuat darinya dalam menghadapi kondisi tim yang terpuruk, termasuk di Honda.

Alex Rins

"Dia menguasai saat-saat sulit jauh lebih baik daripada yang saya lakukan, baik ketika Suzuki mengumumkan penarikan dan tahun ini dengan Honda," ucap Mir, dikutip dari Speedweek, Minggu (13/8/2023).

"Jika kami berdua memiliki segalanya bersama, saya mungkin adalah orang yang mencapai sedikit lebih banyak pada titik tertentu. Tapi, di saat sulit, dia berhasil lebih dari saya. Di saat-saat sulit, dia lebih baik dari saya," lanjutnya.

Lebih lanjut, kampiun MotoGP 2020 itu melempar pujian kepada Rins karena mampu meraih podium di tengah kondisi motor Honda yang terbilang menurun. Mir juga mendoakan mantan tandemnya itu bisa sukses bersama Monster Energy Yamaha di musim depan.

"Tahun ini dia berhasil menang di Austin, yang fantastis, mengingat situasi sepeda motor itu. Saya mendoakan yang terbaik untuknya di Yamaha, dia adalah pembalap yang hebat," imbuh Mir.

