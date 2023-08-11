Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sukses Menang di Inggris, Aleix Espargaro Langsung Pasang Target Ambisius untuk MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:00 WIB
Sukses Menang di Inggris, Aleix Espargaro Langsung Pasang Target Ambisius untuk MotoGP 2023
Aleix Espargaro menargetkan finis di tiga besar klasemen akhir MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
SUKSES menang di Inggris, Aleix Espargaro langsung pasang target ambisius untuk MotoGP 2023. Pembalap Aprilia Racing tersebut bertekad untuk bisa menyelesaikan musim di tiga besar klasemen akhir MotoGP 2023.

Aleix Espargaro melalui musim terbaiknya di sepanjang karier pada 2022 lalu. Dia sempat bersaing dalam perburuan gelar juara dunia, namun itu berakhir antiklimaks karena dia finis keempat. Meski begitu, hal itu jelas menumbuhkan rasa optimis untuk bisa kembali bersaing berebut titel pada musim 2023.

Aleix Espargaro

Sayangnya, performa pembalap asal Spanyol itu malah jauh dari kata memuaskan di paruh pertama MotoGP 2023 sehingga dia terlempar di papan tengah klasemen. Dia baru bisa naik podium pada belapan terakhir sebelum jeda libur musim panas di mana dia finis di urutan tiga GP Belanda 2023.

Espargaro menyebut bahwa keterpurukan di awal musim merupakan imbas dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Dia justru kerap melakukan kesalahan dan kesulitan bersaing di papan atas klasemen.

"Ekspektasi saya terlalu tinggi di awal musim. Saya memulai musim 2023 hanya dengan prospek mengejar gelar dan kemudian melakukannya secara berlebihan," kata Espargaro dilansir dari Speedweek, Kamis (10/8/2023).

"Itu tidak pernah cukup! Saya kemudian jatuh di Argentina, saya juga jatuh di Austin dan kehilangan banyak poin di sana," tambahnya.

Espargaro mengawali paruh kedua musim MotoGP 2023 dengan apik. Dia menjadi pemenang di MotoGP Inggris 2023 hingga membuatnya bisa kembali bersaing di papan atas.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
