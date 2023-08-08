Massimo Rivola Ungkap Faktor yang Buat Aleix Espargaro Menang di MotoGP Inggris 2023

TOWCESTER – Pembalap Tim Aprilia Gresini, Aleix Espargaro, tampil memukau pada MotoGP Inggris 2023 sehingga layak memenangkan balapan di Sirkuit Silverstone, pada Minggu 6 Agustus 2023 kemarin. Menurut CEO Aprilia, Massimi Rivola, selain karena kemampuan Espargaro dan motor mereka, faktor Silverstone juga ikut berpengaruh dalam kesuksesan tim pabrikan asal Italia tersebut di seri Inggris.

Ya, menurut Rivola Sirkuit Silverstone adalah trek mereka. Sebab di Sirkuit Silverstone, motor RS-GP dapat bekerja secara maksimal dan hal tersebut membantu Aleix Espargaro memenangkan MotoGP Inggris 2023.

"Silverstone adalah trek kami," ucap Rivola dalam rilis resmi MotoGP, Selasa (8/8/2023).

Kemenangan yang diraih Espargaro pun bisa dikatakan dramatis. Sebab dia menggusur dominasi pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang memimpin lama di lintasan tersebut.

Saat Aleix Espargaro berhasil menyalip Bagnaia di lap terakhir dan finis pertama, Rivola terlihat amat kegirangan. Kemenangan dramatis Espargaro di lap akhir balapan ternyata tak hanya mengejutkan publik, tapi juga Rivola dan tim.

Sekadar informasi, di MotoGP Belanda 2023 sebelumnya Espargaro finis di peringkat ketiga. Di depannya ada duo rider Ducati, Marco Bezzecchi di peringkat kedua dan Fransesco Bagnaia yang berada di posisi pertama.