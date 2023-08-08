Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lama Tak Balapan, Pol Espargaro Nyaris Pingsan di Tengah Race MotoGP Inggris 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |01:05 WIB
Lama Tak Balapan, Pol Espargaro Nyaris Pingsan di Tengah <i>Race</i> MotoGP Inggris 2023
Pembalap Tim GasGas Tech3, Pol Espargaro. (Foto: Instagram/polespargaro)
A
A
A

NORTHAMPTON – Pembalap Tim GasGas Tech3, Pol Espargaro mengaku nyaris pingsan di tengah balapan MotoGP Inggris 2023. Pasalnya ia merasa tubuhnya benar-benar lelah dan belum terbiasa lagi menghadapi lamanya balapan usai absen lama karena cedera.

Pol Espargaro melakoni laga comebacknya di MotoGP Inggris 2023 usai alami kecelakaan parah di seri awal musim ini. Meski cederanya sudah sembuh, ternyata tingkat ketahanan tubuhnya masih belum membaik sehingga ia pun benar-benar kelelahan saat kembali balapan.

Kendati mampu menyelesaikan balapan MotoGP Inggris 2023 dan finis di urutan ke-12, Espargaro mengaku tubuhnya sangat kelelahan. Dia merasa ingin pingsan pada 10 lap terakhir dan otot-ototnya juga terasa sangat kaku.

"Saya setengah matang. Sebenarnya, saya (seperti ingin) pingsan setelah 10 dari 20 lap. Setelah sepuluh lap berikutnya saya benar-benar kelelahan. Itu sangat sulit,” kata Espargaro dilansir dari Speedweek, Selasa (8/8/2023).

Pol Espargaro

“Itulah masalahnya, saya terlalu membebani tubuh saya. Itu sebabnya tubuhku menghukumku, ototku tegang, terutama leherku yang benar-benar kaku. Tapi saya benar-benar ingin menyelesaikannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Espargaro mengungkapkan sempat berpikir untuk kembali ke pit karena merasa kondisi tubuhnya sudah tak mampu untuk melanjutkan balapan. Namun, pada akhirnya dia memilih untuk terus melaju dan bahkan merasa beruntung bisa membawa pulang poin setelah beberapa pembalap yang ada di depannya mengalami kecelakaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement