Lama Tak Balapan, Pol Espargaro Nyaris Pingsan di Tengah Race MotoGP Inggris 2023

NORTHAMPTON – Pembalap Tim GasGas Tech3, Pol Espargaro mengaku nyaris pingsan di tengah balapan MotoGP Inggris 2023. Pasalnya ia merasa tubuhnya benar-benar lelah dan belum terbiasa lagi menghadapi lamanya balapan usai absen lama karena cedera.

Pol Espargaro melakoni laga comebacknya di MotoGP Inggris 2023 usai alami kecelakaan parah di seri awal musim ini. Meski cederanya sudah sembuh, ternyata tingkat ketahanan tubuhnya masih belum membaik sehingga ia pun benar-benar kelelahan saat kembali balapan.

Kendati mampu menyelesaikan balapan MotoGP Inggris 2023 dan finis di urutan ke-12, Espargaro mengaku tubuhnya sangat kelelahan. Dia merasa ingin pingsan pada 10 lap terakhir dan otot-ototnya juga terasa sangat kaku.

"Saya setengah matang. Sebenarnya, saya (seperti ingin) pingsan setelah 10 dari 20 lap. Setelah sepuluh lap berikutnya saya benar-benar kelelahan. Itu sangat sulit,” kata Espargaro dilansir dari Speedweek, Selasa (8/8/2023).

“Itulah masalahnya, saya terlalu membebani tubuh saya. Itu sebabnya tubuhku menghukumku, ototku tegang, terutama leherku yang benar-benar kaku. Tapi saya benar-benar ingin menyelesaikannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Espargaro mengungkapkan sempat berpikir untuk kembali ke pit karena merasa kondisi tubuhnya sudah tak mampu untuk melanjutkan balapan. Namun, pada akhirnya dia memilih untuk terus melaju dan bahkan merasa beruntung bisa membawa pulang poin setelah beberapa pembalap yang ada di depannya mengalami kecelakaan.