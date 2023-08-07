Pelatih Tunggal Putra Indonesia Beri Evaluasi kepada Anthony Ginting atas Penampilannya di Australia Open 2023: Banyak Error!

PELATIH tunggal putra Indonesia, Irwansyah, beri evaluasi kepada Anthony Ginting atas penampilannya di Australia Open 2023. Menurut Irwansyah, Ginting tampil kurang konsisten dengan sering melakukna kesalahan sendiri yang membuatnya tampil di bawah ekspektasi pada turnamen Super 500 tersebut.

Anthony Ginting menang dua kali di Australia Open 2023. Dia menyingkirkan Ng Ka Long Angus asal Hong Kong di babak 32 besar dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-12. Kemudian, Ginting menundukkan Kiran George asal India di babak 16 besar dengan skor 21-15 dan 21-18.

Sayangnya, langkah pemain ranking dua dunia itu terhenti di perempat final Dia ditumbangkan oleh jagoan India, Prannoy H. S, lewat pertarungan tiga gim yang berakhir dengan skor 21-16, 17-21 dan 14-21.

Meski tersisih d perempatfinal, Irwansyah menyebut bahwa pemain berusia 26 tahun itu sudah mengeluarkan kemampuan terbaik. Bahkan, Ginting dinilai bermain dengan lebih baik daripada pekan sebelumnya di Japan Open 2023, ketika dia takluk di babak 32 besar karena dikalahkan wakil tuan rumah, Kanta Tsuneyama.

“Performa Ginting di Australia ini sebenarnya bisa dibilang tampil lebih baik. Cuma dia memang dia belum bisa jadi juara. Dia dari babak awal bisa selalu tampil all out. Memang hasilnya itu belum cukup untuk mengantarkannya naik podium juara,” kata Irwansyah dikutip dari rilis PBSI, Minggu (6/8/2023).