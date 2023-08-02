Tinggal Tunggu Hasil Tes Medis, Pol Espargaro Siap Comeback di MotoGP Inggris 2023

SILVERSTONE – Pembalap Tim GasGas Tech3, Pol Espargaro, berpeluang comeback di MotoGP 2023 saat balapan di Sirkuit Silverstone, Inggris. Kini Pol Espargaro hanya tinggal menunggu hasil tes medis terakhir untuk bisa tampil di MotoGP Inggris 2023 yang berlangsung pada 4-6 Agustus 2023.

Seperti yang diketahui, Pol Espargaro sudah lama absen dari ajang balap MotoGP 2023 karena alasan cedera. Namun, kini kondisinya sudah membaik dan siap untuk mengaspal lagi di lintasan balap.

Hanya saja, Pol Espargaro perlu mendapatkan lampu hijau dari hasil tes medis terakhir yang akan keluar pada Kamis 3 Agustus 2023. Jika tes medisnya lolos, maka Pol Espargaro diperbolehkan untuk terjun di Latihan bebas pertama (FP1) GP Inggris 2023 pada Jumat 4 Agustus 2023.

"Sambil menunggu pemeriksaan medis terakhirnya pada hari Kamis, semoga kami dapat menyambut kembali kompetisi @polespargaro ke #MotoGP akhir pekan ini!" bunyi cuitan resmi MotoGP di Twitter @MotoGP, Rabu (2/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Espargaro telah mengalami cedera panjang. Dia kecelakaan saat menjalani sesi latihan MotoGP 2023 di Portugal 24 Maret lalu.

Pembalap asal Spanyol itu diketahui mengalami tiga patah tulang belakang, rahang, tangan kanan, hingga memar di paru-paru. Insiden itu membuatnya harus menepi cukup lama di MotoGP musim ini.