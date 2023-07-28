Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Pembalap JuniorGP Indonesia yang Bawa Balsem agar Tak Masuk Angin di Eropa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |03:04 WIB
Pembalap Indonesia, Fadillah Arbi Aditama. (Foto: Instagram/f.arbi93)
KISAH unik pembalap JuniorGP Indonesia, Fadillah Arbi Aditama yang bawa balsem agar tidak masuk angin di Eropa menarik untuk diulas. Hal ini Arbi lakukan karena perbedaan iklim yang sangat berbeda antara Indonesia dengan di Eropa.

Sekadar diketahui, Fadillah Arbi Aditama adalah pembalap asli Indonesia yang mengikuti kejuaraan JuniorGP 2023 bersama Astra Honda Racing Team.

Total, terdapat 7 seri balapan di JuniorGP 2023 yang harus Arbi lalui. Meski begitu, seluruh seri Balapan ini digelar di Eropa atau lebih tepatnya di Portugal dan Spanyol. Oleh karena itu, demi mempermudahnya Arbi harus menetap di Barcelona selama kejuaraan ini berlangsung.

Namun seperti kebanyakan orang pada umumnya, perbedaan iklim di negara asal dengan negara tempat berlabuh selalu menjadi kendala yang besar. Bahkan, perbedaan signifikan antara iklim Indonesia dan Eropa membuat Arbi sempat sakit saat pertama kali datang.

Beruntung, dalam perjalannya itu, Arbi telah mempersiapkan balsem yang ia bawa agar terhindar dari masuk angin dan meriang.

Fadillah Arbi Aditama

"Saat baru datang ke Eropa tahun lalu, saya terkena flu berat. Kalau terkena dingin pasti flu. (Untuk antisipasi) saya bawa balsem" ujar Fadillah Arbi Aditama di Jakarta pada Jumatv (28/7/2023) lalu.

Halaman:
1 2
