Mulai Pulih dari Cedera Parah, Pol Espargaro: Saya Akan Comeback di MotoGP Inggris 2023!

KABAR baik datang dari pembalap GASGAS Tech3, Pol Espargaro. Dia memastikan akan comeback di MotoGP Inggris 2023.

Pol Espargaro siap berlaga lagi di ajang MotoGP usai absen panjang karena mengalami cedera parah. Eks rekan setim Marc Marquez itu pun menjamin siap 100 persen untuk mentas di MotoGP Inggris 2023.

"Saya 100 persen akan berada di Silverstone,” kata Espargaro, dilansir dari Speedweek, Senin (24/7/2023).

Ya, Pol Espargaro mengalami kecelakaan hebat pada 24 Maret 2023. Kejadian nahas itu dialaminya pada sesi latihan dalam seri pembuka MotoGP 2023 di Portugal.