Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Hungaria 2023: George Russell Tampil Tercepat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:05 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Hungaria 2023: George Russell Tampil Tercepat
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUDAPEST – Hasil sesi latihan bebas pertama Formula One (F1) GP Hungaria 2023 telah diketahui pada Jumat (21/7/2023) malam WIB. Dalam sesi tersebut, pembalap tim Mercedes AMG Petronas, George Russell keluar menjadi yang tercepat.

Menariknya, Russel mencatatkan waktu tercepat itu di menit-menit akhir sesi yang sempat tertunda dua kali akibat kecelakaan yang dialami Sergio Perez (Red Bull Ring) dan Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari). Hujan deras pun membuat para pembalap baru mulai melakukan putaran waktu pada 15 menit terakhir FP1.

Di posisi kedua ada Oscar Piastri dari McLaren, diikuti oleh Lance Stroll dari Aston Martin di tempat ketiga. Posisi keempat dan kelima juga diisi oleh kedua pembalap dari dua tim tersebut yakni Lando Norris dan Fernando Alonso.

Sementara itu, beberapa pembalap tak mencatatkan waktu putaran pada FP1 ini. Di antaranya adalah bintang Red Bull Racing, Max Verstappen dan jagoan Mercedes, Lewis Hamilton.

Jalannya Sesi Latihan

George Russell

Baru empat menit sesi berjalan di Sirkuit Hungaroring, FP1 terpaksa dihentikan setelah bendera merah dikibarkan. Hal itu terjadi akibat pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez mengalami kecelakaan di Tikungan 5 hingga menabrak dinding pembatas.

Setelah hampir 10 menit terhenti, FP1 kembali dilanjutkan dengan beberapa pembalap kembali ke trek. Namun, hingga setengah jam sesi berjalan masih belum ada catatan waktu lap yang dihasilkan oleh para pembalap.

Bahkan, selepas itu hujan deras turun mengguyur Sirkuit Hungaroring. Alhasil, para pembalap berbondong-bondong kembali ke pit karena tidak ada yang mau mengambil risiko. Hingga 20 menit FP1 tersisa terpantau masih belum ada catatan waktu yang dibuat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement