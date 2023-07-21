Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Hungaria 2023: George Russell Tampil Tercepat

BUDAPEST – Hasil sesi latihan bebas pertama Formula One (F1) GP Hungaria 2023 telah diketahui pada Jumat (21/7/2023) malam WIB. Dalam sesi tersebut, pembalap tim Mercedes AMG Petronas, George Russell keluar menjadi yang tercepat.

Menariknya, Russel mencatatkan waktu tercepat itu di menit-menit akhir sesi yang sempat tertunda dua kali akibat kecelakaan yang dialami Sergio Perez (Red Bull Ring) dan Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari). Hujan deras pun membuat para pembalap baru mulai melakukan putaran waktu pada 15 menit terakhir FP1.

Di posisi kedua ada Oscar Piastri dari McLaren, diikuti oleh Lance Stroll dari Aston Martin di tempat ketiga. Posisi keempat dan kelima juga diisi oleh kedua pembalap dari dua tim tersebut yakni Lando Norris dan Fernando Alonso.

Sementara itu, beberapa pembalap tak mencatatkan waktu putaran pada FP1 ini. Di antaranya adalah bintang Red Bull Racing, Max Verstappen dan jagoan Mercedes, Lewis Hamilton.

Jalannya Sesi Latihan





Baru empat menit sesi berjalan di Sirkuit Hungaroring, FP1 terpaksa dihentikan setelah bendera merah dikibarkan. Hal itu terjadi akibat pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez mengalami kecelakaan di Tikungan 5 hingga menabrak dinding pembatas.

Setelah hampir 10 menit terhenti, FP1 kembali dilanjutkan dengan beberapa pembalap kembali ke trek. Namun, hingga setengah jam sesi berjalan masih belum ada catatan waktu lap yang dihasilkan oleh para pembalap.

Bahkan, selepas itu hujan deras turun mengguyur Sirkuit Hungaroring. Alhasil, para pembalap berbondong-bondong kembali ke pit karena tidak ada yang mau mengambil risiko. Hingga 20 menit FP1 tersisa terpantau masih belum ada catatan waktu yang dibuat.