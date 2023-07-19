Mengenal Ng Tze Yong, Titisan Lee Chong Wei yang Pernah Kalahkan Viktor Axelsen di All England 2023

MARI mengenal Ng Tze Yong, titisan Lee Chong Wei yang pernah kalahkan Viktor Axelsen di All England 2023. Viktor Axelsen tentunya bukan sosok sembarangan dalam turnamen bulu tangkis dunia.

Pada ajang All England 2023, pebulu tangkis asal Denmark ini berambisi untuk meraih podium pertama. Sayangnya, kehadiran Ng Tze Yong, pemain muda wakil Malaysia, berhasil menumbangkan impian Axelsen untuk menjadi juara lewat rubber gim 21-15, 9-21, dan 23-21.

Begini profil Ng Tze Yong titisan Lee Chong Wei yang pernah kalahkan Viktor Axelsen di All England 2023.

Ng Tze Yong merupakan pebulu tangkis asal Malaysia yang lahir di Johor Bahru, Malaysia pada 16 Mei 2000. Ia merupakan putra dari pasangan Angela Tan dan Wilson Ng Soon Tuan, seorang pelatih bulu tangkis.

Pemain yang dijuluki sebagai titisan Lee Chong Wei rupanya telah menjatuhkan minat pada bulu tangkis sejak usia 4 tahun. Meski saat ini usianya masih tergolong muda, Ng Tze Yong bukanlah pemain sembarangan.