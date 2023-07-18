Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisruh soal Viktor Axelsen Belum Terima Uang Hadiah Juara, Nasib Gregoria Mariska Justru Lebih Apes

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |03:07 WIB
Kisruh soal Viktor Axelsen Belum Terima Uang Hadiah Juara, Nasib Gregoria Mariska Justru Lebih Apes
Gregoria Mariska ternyata belum terima uang hadiah usai juarai Spain Masters 2023 (Foto: BWF)
A
A
A

KISRUH soal Viktor Axelsen yang belum terima hadiah juara, nasib Gregoria Mariska justru lebih apes.

Jagat dunia maya belakangan ini dikejutkan dengan pernyataan Viktor Axelsen yang mengatakan bahwa dirinya belum menerima hadiah Indonesia Open 2023.

Viktor Axelsen

Padahal, tunggal putra peringkat satu ranking BWF asal Denmark itu telah memenangkan turnamen ini sejak Minggu, 18 Juni 2023 lalu. Namun, dirinya dirinya harus menunggu waktu yang terbilang lama untuk mendapat hadiahnya, yakni senilai USD 12 ribu atau Rp179 juta.

Namun usut punya usut, ternyata tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung mengalami nasib yang jauh lebih apes dibanding Axelsen.

Ya, diketahui Jorji -- sapaan akrab Gregoria Mariska -- belum menerima hadiahnya setelah memenangkan Spain Masters 2023 pada Maret hingga April lalu. Padahal, hadiah uang tunai dari Spain Masters 2023 ini mencapai USD 15.750 atau setara dengan Rp237,5 juta.

Dilansir dari cuitan Jorji di akun media sosial Twitter pribadinya, tunggal putri ranking 7 dunia ini mengatakan jika sebenarnya dirinya tidak terlalu keberatan apabila pengiriman uang hadiah itu terlambat.

Akan tetapi, yang menjadi masalah bagi Jorji adalah dirinya telah lama tidak mendapat juara. Namun sekalinya mendapatkan gelar juara, dirinya harus menunda kesenangan karena hadiah uang tunai yang belum diterima.

"Tapi sebenernya aku gapapa, kayak yaudah nanti juga masuk. tapi ini aku baru balik juara lagi setelah bertahun-tahun malah lama turun prize money-nya. HUHUAHAHAH," cuit Jorji.

