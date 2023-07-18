Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Anime tentang Bulu Tangkis yang Populer dan Penuh Perjuangan, Nomor 1 Paling Baru

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |00:00 WIB
3 Anime tentang Bulu Tangkis yang Populer dan Penuh Perjuangan, Nomor 1 Paling Baru
Salarymans Club, salah satu anime tentang bulu tangkis (Foto: Istimewa)
A
A
A

DERETAN 3 anime tentang bulu tangkis yang populer dan penuh perjuangan menarik untuk diketahui.

Popularitas bulu tangkis sebagai salah satu olahraga dengan peminat terbesar di dunia telah banyak menginspirasi. Salah satunya adalah para kreator manga ataupun produser animasi Jepang yang membuat olahraga satu ini telah mulai diadaptasi menjadi anime.

 Captain Tsubasa

Meski belum sebanyak anime dari olahraga sepakbola seperti Captain Tsubasa, Blue Lock, hingga Inazuma Eleven. Namun perlahan mulai banyak bermunculan anime memiliki kisah perjuangan seseorang di dunia bulu tangkis.

Berikut Okezone rangkum 3 anime tentang bulutangkis yang populer dan penuh perjuangan.

3. Hanebado!

Hanebado

Musim: Summer 2018

Total Episode: 13

Durasi: 24 Menit/episode

Genre: Seinen, Sports

Studio: LIDENFILMS

Hanebado! bercerita tentang Ayano Hanesaki yang ingin bergabung dengan ekskul tenis saat pertama masuk sekolah. Namun karena bertemu dengan Kentarou Tachibana, seorang pelatih di sekolahnya, Ayano akhirnya beralih ke bulu tangkis.

Singkat cerita, Ayano yang telah mahir dalam bermain bulu tangkis kemudian bertemu dengan rival masa lalunya, Nagisa Araki. Persaingan inilah yang membuat anime ini semakin menarik.

Halaman:
1 2
