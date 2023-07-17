Advertisement
SPORT LAIN

Mengenal Sejarah dan Format SEA V League, Turnamen yang Diikuti Timnas Voli Putra Indonesia pada Juli 2023!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:15 WIB
Mengenal Sejarah dan Format SEA V League, Turnamen yang Diikuti Timnas Voli Putra Indonesia pada Juli 2023!
Timnas Voli Putra Indonesia bakal main di SEA V League 2023 (Foto: AVC Volley)
A
A
A

MENGENAL sejarah dan format SEA V League, turnamen yang diikuti Timnas Voli Putra Indonesia pada Juli 2023. Setelah tampil di AVC Challenge Cup 2023, Farhan Halim dan kolega akan tampil di ajang ini.

SEA V League merupakan turnamen voli yang digelar antarnegara Asia Tenggara (ASEAN). SEAVA adalah kependekan dari Southeast Asian Volleyball Association atau Asosiasi Bola Voli Asia Tenggara.

Timnas Voli Putra Indonesia

Di nomor putra, ini akan menjadi edisi perdana. Namun, untuk nomor putri, ini akan menjadi turnamen edisi keempat sejak pertama kali digelar pada 2019 silam.

SEA V League 2023 diikuti oleh empat negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Dari edisi-edisi terdahulu di nomor putri, Thailand mendominasi dengan menjadi juara tiga kali selagi Indonesia runner-up sekali dan dua kali berada di peringkat ketiga.

Seri pertama nomor putra bakal digelar di Sentul, Indonesia, pada periode 21 hingga 23 Juli 2023 mendatang. Kemudian, seri kedua akan dimainkan di Manila, Filipina, pada 28 hingga 30 Juli 2023 mendatang. Nomor putri akan terselenggara di Vinh Yenh, Vietnam, dan Chiang Mai, Thailand, pada Agustus nanti.

Turnamen ini akan dimainkan dalam format kompetisi penuh. Itu artinya setiap tim akan bermain tiga kali dengan saling bertemu satu sama lain. Total, setiap tim memainkan enam pertandingan dalam dua seri.

Sebagai catatan, SEA V League tidak akan termasuk dalam hitungan poin ranking dunai FIVB. Turnamen ini berada di bawah payung SEAVA, namun tidak berpengaruh kepada FIVB (Organisasi Bola Voli Dunia).



