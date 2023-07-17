Francesco Bagnaia Tak Mau Disamakan dengan Valentino Rossi, Ini Alasannya

FRANCESCO Bagnaia tak mau disamakan dengan para legenda MotoGP, termasuk Valentino Rossi. Sang pembalap Ducati Lenovo tersebut mengaku ingin dikenal sebagai dirinya sendiri.

Pecco – sapaan Bagnaia – tampil apik sejak gabung Ducati Lenovo pada 2021. Pada musim pertamanya, dia finis kedua di klasemen akhir, sebelum akhirnya menjadi juara dunia pada 2022.

Pembalap asal Italia ini mulai dibandingkan dengan para pendahulunya di MotoGP, termasuk Valentino Rossi. Namun, Pecco menolak hal itu.

"Saya ingin menjadi diri sendiri," tegas Pecco, dilansir dari Crash, Minggu (16/7/2023).

Menurutnya, situasi saat ini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Pecco mengatakan bahwa tiap pembalap memiliki karakter masing-masing yang tentunya berbeda.

BACA JUGA: Kisah Sulit Francesco Bagnaia saat Pertama Kali Jadi Anak Murid Valentino Rossi

"Semua berbeda saat ini jika dibandingkan dengan zaman Fantastic 4 (Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, dan kemudian Marc Marquez)," tutur Pecco.