HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Tak Mau Disamakan dengan Valentino Rossi, Ini Alasannya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |02:00 WIB
Francesco Bagnaia Tak Mau Disamakan dengan Valentino Rossi, Ini Alasannya
Francesco Bagnaia tak mau disamakan dengan Valentino Rossi (Foto: Twitter/PeccoBagnaia)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia tak mau disamakan dengan para legenda MotoGP, termasuk Valentino Rossi. Sang pembalap Ducati Lenovo tersebut mengaku ingin dikenal sebagai dirinya sendiri.

Pecco – sapaan Bagnaia – tampil apik sejak gabung Ducati Lenovo pada 2021. Pada musim pertamanya, dia finis kedua di klasemen akhir, sebelum akhirnya menjadi juara dunia pada 2022.

Valentino Rossi

Pembalap asal Italia ini mulai dibandingkan dengan para pendahulunya di MotoGP, termasuk Valentino Rossi. Namun, Pecco menolak hal itu.

"Saya ingin menjadi diri sendiri," tegas Pecco, dilansir dari Crash, Minggu (16/7/2023).

Menurutnya, situasi saat ini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Pecco mengatakan bahwa tiap pembalap memiliki karakter masing-masing yang tentunya berbeda.

"Semua berbeda saat ini jika dibandingkan dengan zaman Fantastic 4 (Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, dan kemudian Marc Marquez)," tutur Pecco.

Halaman:
1 2
