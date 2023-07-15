Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Menarik Perjalanan Karier Zidane Cahyo Nugroho yang Awalnya Pesepakbola Lalu Pindah Jadi Pebulu Tangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |01:04 WIB
Kisah Menarik Perjalanan Karier Zidane Cahyo Nugroho yang Awalnya Pesepakbola Lalu Pindah Jadi Pebulu Tangkis
Tunggal putra Indonesia, Zidane Cahyo Nugroho. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kisah menarik perjalanan karier tunggal putra Indonesia, Zidane Cahyo Nugroho yang awalnya pesepakbola lalu pindah menjadi pemain bulu tangkis dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, ternyata ada cerita yang melatarbelakangi mengapa pebulutangkis muda tersebut memiliki nama Zidane Cahyo Nugroho yang cukup mempengaruhi kariernya.

Pemain sepakbola yang lekat dengan nama tunggal putra Indonesia itu jelas adalah legenda sepakbola Prancis, Zinedine Zidane. Nama Zidane sendiri perlahan mulai terkenal di kalangan pencinta bulu tangkis Tanah Air.

Saat ditemui MNC Portal Indonesia di GOR Amongraga, Yogyakarta, Rabu 12 Juli 2023 lalu, Zidane pun bercerita tentang awal mula ia mendapat nama ikonik tersebut. Nama tersebut diinginkan oleh sang ayah karena terinspirasi dari ketenaran Zidane saat melakukan sundulan kepada pemain Italia, Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006.

"Dulu pas (final Piala Dunia) 2006 ada insiden ikonik yang Zinedine Zidane nyundul. Trus Ayah saya ingin memasukkan saya sebagai pemain bola, trus saya juga sempat latihan bola kan," ujar Zidane, Sabtu (15/7/2023).

Zidane Cahyo Nugroho (Bagas Abdiel/MPI)

Namun begitu, keinginan sang ayah tidak mampu dipenuhi Zidane karena ia lebih memilih dunia bulu tangkis. Pemain kelahiran 22 Agustus 2006 itu bahkan sempat mencicipi klub sepakbola dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Dasar kelas 2.

"Saya disuruh sama kakek saya dan ada yang menyarankan kalau mau mendunia main bulu tangkis. Yaudah pertama nyoba dulu akhirnya senang juga," lanjutnya.

Halaman:
1 2
