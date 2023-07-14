2 Insiden Berdarah Paling Menegangkan di Bulu Tangkis

TERDAPAT dua insiden berdarah paling menegangkan di bulu tangkis yang mengguncang dunia olahraga tepok bulu tersebut. Akibatnya ketegangan penonton yang menyaksikan ini tidak terelakkan.

Biasanya insiden berdarah terjadi dalam dunia olahraga beladiri seperti karate, tinju, dan lainnya. Namun insiden kali ini datang dari dunia olahraga tepok bulu. Meski terkenal sebagai olahraga elegan, ada momen menegangkan yang memecahkan keheningan dunia bulutangkis.

Setidaknya tercatat 2 insiden berdarah paling menegangkan di bulutangkis selama ini yaitu insiden Malaysia Master 2017 dan Piala Sudirman 2019.

Insiden berdarah Malaysia Master 2017 menjadi mimpi buruk bagi tunggal putra Korea Selatan, Lee Hyun-il. Padahal tinggal selangkah lagi wakil dari Negeri Ginseng itu meraih mimpinya membawa trofi.

Sayangnya insiden berdarah tidak dapat terelakkan. Lee Hyun-il tidak sengaja men-smash wajahnya sendiri ketika hendak mengembalikan shuttlecock dari wakil Hongkong, Ng Ka Long yang berada tepat diatas kepalanya.

Alih-alih mengembalikan shuttlecock, raket Lee Hyun-il justru mengenai bagian wajahnya. Kelopak matanya bengkak dan mengeluarkan darah. Lee Hyun-il tidak dapat melanjutkan pertandingan karena segera dilarikan kerumah sakit.

Alhasil Lee Hyun-il dengan kekalahan 14-21, 21-15, 10-9. Malaysia Master 2017 menjadi gelar juara Grand Prix Gold kedua bagi Ng Ka Long.