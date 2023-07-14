Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Makanan Khas Indonesia yang Bikin Anders Antonsen Tergila-gila

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |01:03 WIB
Ini Makanan Khas Indonesia yang Bikin Anders Antonsen Tergila-gila
Tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen. (Foto: Instagram/anders_antonsen)
A
A
A

INILAH makanan khas Indonesia yang bikin Anders Antonsen tergila-gila. Makanan yang dimaksud adalah nasi goreng.

Hal ini diungkapkan Anders Antonsen dalam sebuah wawancara bersama akun All England. Dalam penjelasannya, pebulutangkis tunggal putra asal Denmark ini sebenarnya paling menyukai sushi.

Akan tetapi bila ditanya tentang makanan khas Indonesia yang ia suka, maka Antonsen akan memilih nasi goreng.

“Saya pikir saya akan menjawab sushi. Saya sangat suka sushi. Sangat menyenangkan untuk bisa bermain ke Jepang" ujar Anders Antonsen dilansir dari Youtube AllEnglandBadminton, Jumat (14/7/2023).

"Dan saya rasa, saya sudah mencoba berbagai makanan Indonesia dan makanan yang menjadi favorit saya adalah nasi goreng" tambah Antonsen.

“Sebenarnya saya tidak yakin dengan makanan lain dari Indonesia. Tapi saya tahu nasi goreng dari sana dan saya telah mencobanya beberapa kali" lanjutnya.

Kecintaan Antonsen pada nasi goreng ternyata bukan sebatas isapan jempol biasa. Dalam salah satu kesempatan, tunggal putra yang kini menduduki peringkat 16 ranking BWF ini bahkan pernah mencoba belajar untuk membuat nasi goreng khas Indonesia.

Anders Antonsen

Dalam sebuah video yang diunggah di channel youtube pribadinya, Antonsen membagikan keseruannya dalam membuat nasi goreng ditemani seorang asal Indonesia bernama Chef Lana.

Dalam videonya itu, tampak Antonsen yang mengenakan pakaian koki lengkap dengan topinya.

Tidak hanya itu, Antonsen melakukan berbagai tahapan dalam membuat nasi goreng mulai dari mempersiapkan bahan baku, menggoreng kerupuk, hingga memasak seluruh bahan hingga menjadi sepiring nasi goreng.

Tak lupa, juara Indonesia Masters 2019 itu juga menata masakannya dengan cantik agar siap untuk dinikmati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179501/chen_qingchen-hR3F_large.jpg
Kisah Haru Chen Qingchen, Ratu Bulu Tangkis China yang Umumkan Pensiun Usai Kalah di French Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement