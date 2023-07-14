Ini Makanan Khas Indonesia yang Bikin Anders Antonsen Tergila-gila

INILAH makanan khas Indonesia yang bikin Anders Antonsen tergila-gila. Makanan yang dimaksud adalah nasi goreng.

Hal ini diungkapkan Anders Antonsen dalam sebuah wawancara bersama akun All England. Dalam penjelasannya, pebulutangkis tunggal putra asal Denmark ini sebenarnya paling menyukai sushi.

Akan tetapi bila ditanya tentang makanan khas Indonesia yang ia suka, maka Antonsen akan memilih nasi goreng.

“Saya pikir saya akan menjawab sushi. Saya sangat suka sushi. Sangat menyenangkan untuk bisa bermain ke Jepang" ujar Anders Antonsen dilansir dari Youtube AllEnglandBadminton, Jumat (14/7/2023).

"Dan saya rasa, saya sudah mencoba berbagai makanan Indonesia dan makanan yang menjadi favorit saya adalah nasi goreng" tambah Antonsen.

“Sebenarnya saya tidak yakin dengan makanan lain dari Indonesia. Tapi saya tahu nasi goreng dari sana dan saya telah mencobanya beberapa kali" lanjutnya.

Kecintaan Antonsen pada nasi goreng ternyata bukan sebatas isapan jempol biasa. Dalam salah satu kesempatan, tunggal putra yang kini menduduki peringkat 16 ranking BWF ini bahkan pernah mencoba belajar untuk membuat nasi goreng khas Indonesia.

Dalam sebuah video yang diunggah di channel youtube pribadinya, Antonsen membagikan keseruannya dalam membuat nasi goreng ditemani seorang asal Indonesia bernama Chef Lana.

Dalam videonya itu, tampak Antonsen yang mengenakan pakaian koki lengkap dengan topinya.

Tidak hanya itu, Antonsen melakukan berbagai tahapan dalam membuat nasi goreng mulai dari mempersiapkan bahan baku, menggoreng kerupuk, hingga memasak seluruh bahan hingga menjadi sepiring nasi goreng.

Tak lupa, juara Indonesia Masters 2019 itu juga menata masakannya dengan cantik agar siap untuk dinikmati.