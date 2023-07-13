Lolos ke Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia Dinilai Masih Punya Banyak Kekurangan

LOLOS ke perempatfinal AVC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia dinilai masih punya banyak kekurangan. Manajer Timnas, Loudry Maspaitella, menyoroti beberapa hal setelah kemennangan atas Kazakhstan dengan skor 3-0.

Skuad asuhan Jiang Jie tampil gemilang di Gymnasium University of Taipei, Taiwan, Rabu (12/7/2023) siang WIB. Mereka mengalahkan Kazakhstan pada babak 12 besar dengan skor 3-0 (30-28, 25-21, dan 25-15).

Meski begitu, Farhan Halim dan kolega diklaim masih memiliki banyak kekurangan. Loudry menyoroti kekurangan para pemain Indonesia yang kesulitan ketika menghadapi blocker tinggi dan bertangan besar.

"Kesulitan pemain kita menghadapi blocker tinggi dan (tangan) besar dan lebar," ungkap Loudry dikutip dari keterangan resmi, Rabu (12/7/2023).

"Namun, kedua tosser (Timnas Indonesia) bisa mengatur variasi dan akurasi pembagian bolanya," lanjutnya.