3 Hal Ini Bikin Marc Marquez Bakal Cabut dari Honda di Akhir Musim MotoGP 2023, Nomor 1 Gara-Gara Red Bull

INILAH 3 hal yang bisa bikin Marc Marquez cabut dari Honda di akhir musim MotoGP 2023. Salah satu di antaranya disebabkan oleh Red Bull selaku sponsornya.

Seperti yang diketahui, Marc Marquez menjalani musim yang buruk pada 2023 ini dengan tertahan di peringkat 19. Rentetan kecelakaan hingga masalah motor Honda yang tidak mampu kompetitif di MotoGP 2023 menjadi kendala yang terus menghantui.

Kondisi motor Honda RC213V yang digunakannya juga dirasakan oleh rekan setimnya, Joan Mir dan Alex Rins. Senasib dengan Marquez, kedua pembalap ini juga mengalami insiden di MotoGP Italia yang memaksa mereka absen di MotoGP Jerman dan Belanda.

Akibat cedera yang dialami semua pembalapnya, Honda kini kesulitan untuk mengumpulkan data-data yang akan mereka gunakan untuk meningkatkan performa motor garapan mereka.

Terlebih lagi, Marc Marquez yang benar-benar tidak tahan dengan kondisinya bersama Honda saat ini mulai berpikir untuk pergi meninggalkan tim. Oleh sebab itu, Honda kini tengah kelimpungan dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan sang Baby Alien – julukan Marquez.

Marquez sejatinya masih terikat kontrak dengan Honda hingga 2024 nanti. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa pembalap asal Spanyol itu lakukan untuk segera meninggalkan Honda pada akhir musim MotoGP 2023 ini.

3. Bayar Kompensasi





Pertama, Marquez dapat meninggalkan Honda jika dirinya membayar uang kompensasi putus kontrak senilai 20 juta euro atau sekitar Rp331,9 miliar.

Seperti yang diketahui, Marquez mengikat kontrak dengan Honda sepanjang 4 tahun hingga 2024 nanti. Namun nasib buruk yang menghantuinya sejak insiden 2020 membuat kontraknya berjalan tidak mengenakkan.

Sejak kecelakaan 2020, Marquez mengalami berbagai cedera yang sangat menyiksa. Ditambah motornya yang kurang memadai membuat dirinya tidak dapat bersaing setelah dirinya kembali.