MOTOGP

Meski Terpuruk di Paruh Pertama MotoGP 2023, Miguel Oliveira Yakin Bisa Bangkit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |01:03 WIB
Meski Terpuruk di Paruh Pertama MotoGP 2023, Miguel Oliveira Yakin Bisa Bangkit
Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALMADA – Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira optimis bisa bangkit di paruh kedua MotoGP 2023. Meski pada paruh pertama ia mengalami nasib buruk karena mengalami cedera, Oliveira tetap yakin dirinya dapat mengejar ketertinggalan dari para rider lainnya di paruh kedua musim nanti.

Oliveira menolak menyerah dan optimis dapat bangkit dari keterpurukan. Oliveira tak mau pasrah begitu saja meski paruh pertama musim ini tak berjalan sesuai harapannya.

Karena itulah, Oliveira lebih memilih berpikir positif dan yakin bisa segera bangkit dari keterpurukan karena merasa punya kecepatan untuk tampil kompetitif di MotoGP 2023.

“Kamu punya dua pilihan. Entah Anda duduk di sofa, menangis dan menyesali apa yang terjadi pada Anda atau Anda melakukan perjalanan ke tempat kerja dan melihat secara positif ke masa depan. Saya akan melakukannya,” kata Oliveira dilansir dari Speedweek, Jumat (7/7/2023).

“Saya cepat dan kompetitif. Itu penting untuk ke depannya,” tambahnya.

Miguel Oliveira

Seperti yang diketahui, Oliveira pindah ke tim satelit Aprilia dari KTM Red Bull pada awal musim MotoGP 2023 dengan membawa banyak ambisi untuk tampil kompetitif. Sayangnya, awal perjalanan barunya bersama tim anyarnya tersebut tak berjalan sesuai dengan harapan.

Pembalap asal Portugal itu mengalami kecelakaan pada balapan seri pembuka di depan publiknya sendiri setelah dihajar oleh Marc Marquez. Kecelakaan itu menyebabkan cedera pada rotator eksternal kaki kanannya.

Halaman:
1 2
