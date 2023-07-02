Curi Perhatian, Aksi Kocak Marc Marquez dan Alex Marquez di Tengah Liburan Jeda MotoGP 2023

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez, kembali mencuri perhatian. Kali ini, dia jadi sorotan karena aksi kocaknya bareng sang adik, Alex Marquez.

Kini, Alex dan Marquez memang tengah menikmati momen berlibur dalam jeda tengah musim MotoGP 2023. Di tengah masa liburannya, Marquez malah membuat meme kocak yang menampilkan potret pose sang adik dengan kekasihnya, Gemma Pinto.

Dalam unggahan terbaru di Instagram, @marcmarquez93, Marquez mengunggah foto Alex bersama Gemma Pinto. Foto tersebut menimbulkan gelak tawa karena seakan-akan membandingkan keduanya.

Dalam unggahan tersebut, terdapat dua foto berbeda yang disandingkan. Ada Pinto di sisi kiri dan Alex Marquez di sisi kanan.

Foto Pinto terlihat menawan dengan posenya memegang kantung celana. Dia tampil cantik dalam balutan baju berwarna oranye, celana jins, dan kacamata hitam.

Sementara itu, di sisi kanan, ada foto Alex Marquez yang berpose seperti seorang model. Bak mengikuti pose dan gaya pakaian Gemma, Alex pun tampil kocak. Alex mengenakan selimut dan diikat mirip seperti pakaian yang dikenakan Gemma.