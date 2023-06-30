Meski Jorge Martin Tengah Gacor, Bos Pramac Ducati Belum Mau Pikirkan soal Gelar Juara MotoGP 2023

CASOLE DELSA – Manajer Pramac Ducati, Gino Borsoi, belum mau membicarakan potensi timnya menjadi juara MotoGP 2023. Sebab meski saat ini rider Pramac, Jorge Martin dan Johann Zarco tengah gacor, Borsoi menilai masih terlalu cepat membicarakan peluang juara karena masih di paruh pertama musim 2023.

Untuk yang belum tahu, Martinator -julukan Martin- sedang berada di posisi dua dengan koleksi 159 poin, terpaut 35 angka dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan hanya unggul satu angka atas Marco Bezzecchi (Mooney VR46). Sementara Zarco saat ini berada di urutan lima dengan torehan 109 poin.

Dengan situasi seperti itu, tidak menutup kemungkinan kalau Martin bisa mengkudeta Bagnaia. Asalkan pembalap Spanyol itu tampil konsisten hingga akhir musim.

Akan tetapi, Borsoi sebagai manajer Pramac Ducati tidak ingin berspekulasi mengenai gelar juara MotoGP 2023. Ia masih akan terus memantau penampilan kedua pembalapnya dan jika memang Martin dan Zarco bisa konsisten, barulah ia berani membicarakan soal peluang juara.

“Mari kita lihat (terkait peluang juara), kita harus terus melihat langkah demi langkah,” kata Borsoi, dikutip dari Speedweek, Jumat (30/6/2023).

Seperti suatu keajaiban rasanya jika pada akhirnya adalah tim satelit yang sukses keluar sebagai juara. Sebab, hal itu belum pernah terjadi.

Karena itulah Borsoi tidak ingin berandai-andai dan lebih memilih untuk fokus membenahi kekurangan yang ada di setiap seri balapan yang dilewati.

“Kami tidak perlu bermimpi sekarang. Ini baru paruh pertama musim. Kami harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dari pertengahan musim hingga final,” sambung Borsoi.