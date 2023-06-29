Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Kegirangan Dijanjikan Dapat Motor Pabrikan di Musim Depan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |02:01 WIB
Marco Bezzecchi Kegirangan Dijanjikan Dapat Motor Pabrikan di Musim Depan
Marco Bezzecchi diklaim layak dapatkan motor pabrikan (Foto: REUTERS)
MARCO Bezzecchi kegirangan dijanjikan dapat motor pabrikan di musim depan. Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut dianggap pantas dapat motor pabrikan menurut bos Ducati, Luigi DallIgna.

"Dia (Bezzecchi) layak mendapatkannya (motor pabrikan)," ungkap Dall'igna dilansir dari speedweek, Rabu (28/6/2023).

Marco Bezzecchi

Pada MotoGP 2023 ini, Bezzecchi menunjukkan penampilan gemilang dengan menjadi pesaing utama sang juara bertahan Francesco Bagnaia. Sejauh ini, Bezzecchi sudah mengoleksi dua kemenangan balapan utama.

Dia juga bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2023. Bezzecchi telah mengumpulkan 158 poin, hanya terpaut satu poin dari Jorge Martin yang ada di atasnya adan 36 poin dari Bagnaia sebagai pemuncak.

"Kami semua sedang memikirkan solusi terbaik bagi seluruh pihak. Ducati adalah keluarga," kata Dall'igna.

"Selalu ada penghargaan kepada mereka yang melakukan pekerjaan baik hingga mampu membawa pembalap ke level yang sekarang ini. Akan tetapi, jelas kami juga harus melakukan kompromi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
