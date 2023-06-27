Advertisement
Meski Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Juara di AVC Challenge Cup 2023, Alim Suseno Tetap Sanjung Kerja Keras Pemainnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |02:00 WIB
Meski Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Juara di AVC Challenge Cup 2023, Alim Suseno Tetap Sanjung Kerja Keras Pemainnya
Timnas Voli Putri Indonesia harus puas jadi runner up AVC Challenge Cup 2023 (Foto: Instagram/@petrovoli_)
A
A
A

TIMNAS Voli Putri Indonesia gagal meraih gelar juara di AVC Challenge Cup 2023. Mereka kalah dari Vietnam 2-3 (18-25, 27-25, 25-21, 20-25, dan 13-15), Minggu 25 Juni 2023 malam WIB.

Meski demikian, sang pelatih Alim Suseno tetap beri apresiasi kepada para pemainnya. Baginya tim asuhnya sudah menunjukkan penampilan yang maksimal.

Timnas Voli Putri Indonesia

"Anak-anak sudah memberikan yang terbaik," ujarnya dikutip dari rilis resmi PBVSI. 

Lebih jauh ia mengatakan, titik balik dari kekalahan yang dialami tim asuhannya adalah pada set keempat. Timnas Voli Putri Indonesia banyak membuat kesalahan hingga Vietnam bangkit dan membalikkan keadaan.

"Kuncinya pada set keempat tadi, kita unggul tiga angka (9-6), tapi setelah itu smes dari bola open tidak berhasil dan lawan bisa menyamakan skor,” timpalnya.

Berlaga di hadapan sekitar 3.000 orang pendukung yang memenuhi GOR Tri Dharma, Indonesia justru tampil kurang lepas pada set pertama. Meski perolehan angka sempat ketat hingga 11-11, tapi setelah itu Vietnam justru menekan dan memperoleh 11 angka beruntun untuk memimpin 22-11.

Tertinggal angka sangat jauh membuat tuan rumah kesulitan mengejar dan Vietnam pun mengambil set pembuka dengan skor 25-18.

Pada set kedua, Alim Suseno melakukan sedikit perubahan dengan menarik keluar Mediol Stiovanny Yoku dan memasukkan Aulia Suci Nurfadila. Perubahan ini cukup berhasil dan Indonesia bisa sedikit unggul dalam perolehan angka, hingga unggul 27-25.

Halaman:
1 2
