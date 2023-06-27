Carlos Alcaraz Ogah Jemawa Mentas di Wimbledon 2023, Sebut Novak Djokovic Masih Jadi Unggulan

CARLOS Alcaraz pantang jemawa jelang Wimbledon 2023. Ia bahkan menyebutkan jika Novak Djokovic masih menjadi unggulan di turnamen bergengsi tersebut.

Meski demikian, bukan berarti Alcaraz pesimistis. Petenis asal Spanyol itu tetap yakin bisa bersaing di Wimbledon 2023.

"Saya cukup percaya diri menjelang Wimbledon. Saya mengakhiri pekan ini dengan bermain di level tinggi, jadi saat ini saya merasa menjadi salah satu favorit juara Wimbledon, tapi saya harus mendapatkan lebih banyak pengalaman di lapangan rumput," kata Alcaraz dikutip dari ANTARA.

"Juara? Novak masih favorit utama untuk menjuarai Wimbledon. Tapi saya akan mencoba bermain di level ini untuk memiliki peluang mengalahkannya atau mencapai final,” timpalnya.

"Saya melihat statistik bahwa Novak telah memenangi lebih banyak pertandingan di Wimbledon daripada 20 pemain top lainnya (gabungan). Apa yang bisa Anda katakan tentang hal itu? Novak adalah favorit utama untuk memenangi Wimbledon. Itu jelas," ujar Alcaraz.

